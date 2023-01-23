О телефонном разговоре Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Министром иностранных дел Саудовской Аравии

23 января 2023 г. по инициативе саудовской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника с Министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия принцем Фейсалом бен Фарханом аль-Саудом.

В ходе телефонного разговора были обсуждены актуальные вопросы политической и торгово-экономической повестки дня, а также практические шаги по развитию белорусско-саудовского диалога на ближайшую перспективу.

Руководители внешнеполитических ведомств подтвердили заинтересованность в активизации всестороннего белорусско-саудовского сотрудничества и готовность к оказанию взаимной поддержки на международной арене.



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