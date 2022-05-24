О начале консулького приема в Генконсульстве Беларуси в г.Мумбаи (Индия)24 мая 2022 г.
С 24 мая 2022 г. Генеральным консульством Республики Беларусь в г. Мумбаи начато проведение приемов граждан по консульским вопросам (выдача/обмен паспортов, выдача свидетельств на возвращение, совершение нотариальных действий, выдача виз и др.).
Прием осуществляется по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00 по адресу: 400021, Республика Индия, штат Махараштра, г. Мумбаи, р-н Нариман Поинт, ул. Барристер Раджни Пател Мардж, здание «Баджадж Бхаван», 6 этаж, офис 51.
В случае необходимости прием вне указанного графика может быть проведен в другое время по согласованию с Генконсульством. Контакты для связи: тел. +91 22 4603 6546, электронная почта: mumbai@mfa.gov.by.
За совершением консульских действий в Генконсульство могут обращаться граждане Республики Беларусь и иностранные граждане со всей территории Индии.
Вместе с тем, граждане Республики Беларусь, проживающие либо временно пребывающие на территориях штатов Махараштра, Гоа, Андхра-Прадеш, Керала, Тамилнад, Телингана, союзной территории Лакшадвип, в случае возникновения экстремальных ситуаций могут обращаться в Генконсульство круглосуточно по телефону +91 97115 20234. В случае возникновения подобных ситуаций в других регионах Индии рекомендуем обращаться в Посольство Республики Беларусь в Республике Индия по телефону +91 99994 66445.
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