Стенограмма подхода к прессе Министра иностранных дел Беларуси М.Рыженкова (2 октября 2025 г., г.Минск)02 октября 2025 г.
Уважаемая госпожа Министр!
Уважаемые коллеги, дамы и господа!
Искренне благодарен мьянманской стороне за совместную с нами высокую организацию сегодняшнего мероприятия – заседания комиссии.
Нынешний год стал прорывным в двусторонних отношениях между Беларусью и Мьянмой.
Менее чем за год лидеры наших государств встречались пять раз, в том числе состоялся официальный Председателя Государственного административного совета, Премьер-министра Республики Союз Мьянма господина Мин Аун Хлайна в нашу страну.
В начале этого года состоялся мой визит в гостеприимную Мьянму, а сейчас мы ожидаем в Минске Союзного министра иностранных дел господина Тан Све, который примет участие в 3-й Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Завтра в г.Минске пройдут консультации между министерствами иностранных дел двух стран по политическим вопросам.
А сегодня состоялось, как я уже говорил, очень серьёзное мероприятие – заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Республика Союз Мьянма является важным партнером Беларуси в Юго-Восточной Азии. Несмотря на географическую удаленность, у нас много точек соприкосновения. Мы готовы двигаться настолько быстро и далеко в развитии двустороннего сотрудничества, насколько к этому готовы наши мьянманские друзья.
Сближению Беларуси и Мьянмы способствует наличие политической воли лидеров наших государств к развитию равноправных взаимовыгодных отношений, а также близость подходов и взглядов на современную картину мира. В условиях колоссального внешнего давления наши государства следуют собственному пути развития в интересах своих граждан, реализуют внешнеполитические задачи по укреплению своего суверенитета и независимости.
Мы выстраиваем отношения на основе принципов равноправия, уважения интересов и позиций друг друга, невмешательства во внутренние дела, а также многосторонности и многообразия путей развития.
Сейчас мы провели второе заседание Совместного Белорусско-Мьянманского комитета по торгово-экономическому сотрудничеству, по итогам которого договорились о дальнейшей работе по реализации целого ряда взаимовыгодных проектов двустороннего сотрудничества, в первую очередь в торгово-экономической сфере. Причем начиная с сельского хозяйства, фармацевтической отрасли, сотрудничества в области здравоохранения, образования и заканчивая реализацией конкретных проектов, направленных на простых людей. Это и облегчение визового режима между нашими странами, создание благоприятных условий для контактов между предпринимателями и гражданами двух стран.
Кроме того, госпожа Министр приняла участие в мероприятиях Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ.Беларусь». Ознакомилась со всеми потенциальными возможностями нашего государства для развития взаимовыгодного сотрудничества.
Состоялось первое заседание Совместной рабочей группы по сотрудничеству в области сельского хозяйства и продовольствия.
Проведение этих мероприятий, безусловно, будут способствовать дальнейшему экономическому сотрудничеству Беларуси и Мьянмы.
Не обошли мы вниманием и другие перспективные направления сотрудничества, такие как наука и технологии, культура, спорт и туризм.
В Мьянме ценят качественное белорусское образование – рассчитываем на дальнейшее увеличение количества мьянманских студентов и расширение номенклатуры специальностей.
Беларусь не осталась в стороне, когда в Мьянме произошло сильнейшее землетрясение весной этого года. По решению Главы государства были направлены спасательный отряд МЧС и груз гуманитарной помощи, а летом мы приняли в нашем оздоровительном лагере «Зубренок» группу мьянманских детей. Мы и дальше намерены поддерживать Мьянму и, естественно, не просто рассчитываем, а уверены, что и Мьянма всегда подставит плечо нашему государству в любых обстоятельствах.
Оба государства заинтересованы в укреплении стабильности и безопасности как в наших регионах, так и в нашем общем регионе Евразии.
В качестве страны-председателя в ЕАЭС, а также страны – члена ШОС и партнера БРИКС Беларусь будет всемерно поддерживать развитие сотрудничества Мьянмы с этими международными организациями и объединениями.
У нас есть политическая воля лидеров наших стран на углубление сотрудничества двух народов, широкая повестка дня взаимодействия, перспективные совместные проекты, которые мы будем стремиться реализовать максимально широко. Уверен, что всё у нас получится!
В завершение хотел бы еще раз поблагодарить уважаемую госпожу Министра за хорошую продуктивную работу и нацеленность на сотрудничество.
Благодарю за внимание.
