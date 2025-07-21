О встрече Временного поверенного Беларуси В.Жура с Государственным министром общественных работ и городского планирования Экваториальной Гвинеи

21 июля 2025 г. Временный поверенный в делах Республики Беларусь в Республике Экваториальная Гвинея Владислав Жур встретился с Государственным министром общественных работ и городского планирования Экваториальной Гвинеи Клементе Ферейро Вилларино.



Обсудили перспективные двусторонние инфраструктурные проекты, а также участие белорусских компаний в национальных строительных программах страны.

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