О проведении заседания Совета по устойчивому развитию

21 февраля 2023 г. в Минске состоялось очередное заседание Совета по устойчивому развитию (СУР) под председательством заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь Юрия Амбразевича.

Справочно: Совет по устойчивому развитию создан на основании Указа Президента Республики Беларусь от 25 мая 2017 г. № 181. В его состав входят 38 заместителей руководителей государственных органов и организаций, в том числе Минского городского и областных исполнительных комитетов. В заседаниях Совета принимают участие представители депутатского корпуса, деловых кругов, общественных объединений, международных организаций, молодежи.

В ходе заседания Совета состоялась презентация проекта 9-го периодического доклада Республики Беларусь о выполнении на национальном уровне положений Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. После утверждения Национальным советом по гендерной политике при Совете министров Республики Беларусь документ будет направлен в Комитет ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

Выступая от имени Национального координатора по достижению Целей устойчивого развития, Ю.Амбразевич отметил, что, несмотря на оказываемое давление со стороны стран запада, в том числе на международных площадках, Республика Беларусь продолжает добросовестно выполнять свои международные обязательства, подтверждением чему является подготовка указанного доклада.

Доклад содержит информацию о законодательных, организационно-административных и иных мерах, принятых в Республике Беларусь с целью реализации положений Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. В документе отражен прогресс, достигнутый в области улучшения положения женщин в Республике Беларусь в отчетный период, а также информация о сохраняющихся препятствиях в данной области.

Состоялось также обсуждение дорожной карты по реализации проекта международной технической помощи, направленного на обеспечение процесса управление процессов достижения Целей устойчивого развития в Республике Беларусь.

В мероприятии приняли участие руководство профильных министерств, Минского городского и региональных исполкомов, руководства учреждений системы ООН, аккредитованных в Беларуси, представителей Парламента, молодежных послов ЦУР, белорусских общественных объединений.

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