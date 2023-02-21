Размер шрифта:

О проведении заседания Совета по устойчивому развитию

21 февраля 2023 г.

 

21 февраля 2023 г. в Минске состоялось очередное заседание Совета по устойчивому развитию (СУР) под председательством заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь Юрия Амбразевича. 

Справочно: Совет по устойчивому развитию создан на основании Указа Президента Республики Беларусь от 25 мая 2017 г. № 181. В его состав входят 38 заместителей руководителей государственных органов и организаций, в том числе Минского городского и областных исполнительных комитетов. В заседаниях Совета принимают участие представители депутатского корпуса, деловых кругов, общественных объединений, международных организаций, молодежи. 

В ходе заседания Совета состоялась презентация проекта 9-го периодического доклада Республики Беларусь о выполнении на национальном уровне положений Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. После утверждения Национальным советом по гендерной политике при Совете министров Республики Беларусь документ будет направлен в Комитет ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

Выступая от имени Национального координатора по достижению Целей устойчивого развития, Ю.Амбразевич отметил, что, несмотря на оказываемое давление со стороны стран запада, в том числе на международных площадках, Республика Беларусь продолжает добросовестно выполнять свои международные обязательства, подтверждением чему является подготовка указанного доклада.

Доклад содержит информацию о законодательных, организационно-административных и иных мерах, принятых в Республике Беларусь с целью реализации положений Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. В документе отражен прогресс, достигнутый в области улучшения положения женщин в Республике Беларусь в отчетный период, а также информация о сохраняющихся препятствиях в данной области.

Состоялось также обсуждение дорожной карты по реализации проекта международной технической помощи, направленного на обеспечение процесса управление процессов достижения Целей устойчивого развития в Республике Беларусь.

В мероприятии приняли участие руководство профильных министерств, Минского городского и региональных исполкомов, руководства учреждений системы ООН, аккредитованных в Беларуси, представителей Парламента, молодежных послов ЦУР, белорусских общественных объединений.

версия для печати

Видео МИД

Архив

Интервью заместителя Министра Ю.Амбразевича телеканалу «ОНТ»

Выступление Министра В.Макея на мероприятии высокого уровня ГА ООН по тематике ядерного разоружения (26 сентября 2022 г., г.Нью-Йорк)

Выступление Министра В.Макея на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2022 г.)

Выступление Министра В.Макея на заседании Совета Безопасности ООН (сентябрь 2022 г.)

Интервью пресс-секретаря МИД А.Глаза телеканалу «ОНТ»

Интервью Министра В.Макея информационному агентству Sputnik.Беларусь

Официальные интернет-ресурсы

Президент Республики Беларусь

www.president.gov.by

Совет Министров Республики Беларусь

www.government.gov.by

Совет Республики

www.sovrep.gov.by

Палата представителей

www.house.gov.by

Официальный сайт Республики Беларусь

www.belarus.by

Международный ИКТ-Форум ТИБО-2022

www.tibo.by

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь

www.ncpi.gov.by

Портал информационной поддержки экспорта Export.by

www.export.by

Белорусская торгово-промышленная палата

www.cci.by

Электронная торговая площадка ТОРГИБЕЛ

www.торги.бел

Правовой форум Беларуси

www.forumpravo.by

Национальное агентство инвестиций и приватизации

www.investinbelarus.by

Национальное агентство по туризму

www.belarustourism.by

Белорусская универсальная товарная биржа

www.butb.by

Информационно-аналитический портал Союзного государства

www.soyuz.by

Телеканал «Беларусь-24»

www.belarus24.by

Радиостанция «Беларусь»

www.radiobelarus.by

Дипсервис

www.dipservice.by

Главное хозяйственное управление

www.bc.by

Электронная торговая площадка “TradeBel”

www.tradebel.com

Национальная академия наук Беларуси

www.nasb.gov.by

Министерство образования Республики Беларусь

www.edu.gov.by

Министерство природных ресурсов Республики Беларусь

www.minpriroda.gov.by

Министерство здравоохранения Республики Беларусь

www.minzdrav.gov.by

Министерство экономики Республики Беларусь

www.economy.gov.by