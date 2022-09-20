О вручении Послом Беларуси Д.Крутым верительных грамот Президенту России

20 сентября 2022 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь Дмитрий Крутой вручил верительные грамоты Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Принимая верительные грамоты, Президент России охарактеризовал Беларусь как братскую страну, ближайшего союзника и стратегического партнера.

Подчеркнуто, что Беларусь и Россия развивают многопрофильное интеграционное взаимодействие, последовательно реализуют основополагающий Договор о создании Союзного государства.

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