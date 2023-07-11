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Об участии заместителя Министра иностранных дел Беларуси Е.Шестакова в международном форуме действий по глобальному совместному развитию

11 июля 2023 г.

 

10 июля 2023 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Евгений Шестаков принял участие в церемонии открытия первого заседания высокого уровня международного форума действий по глобальному совместному развитию и выступил на панельной дискуссии по тематике глобальных действий в интересах общего развития.

В своём выступлении Е.Шестаков отметил, что Беларусь одной из первых стран поддержала выдвинутую Китаем Инициативу глобального развития.

Заместитель Министра подчеркнул, что в Республике Беларусь создана мощная инфраструктура для дальнейшей цифровой трансформации и перехода национальной экономики на новый уровень цифровизации.

Республика Беларусь может предложить ряд перспективных направлений сотрудничества в области информационно - коммуникационных технологий, включая в сфере цифровых транспортных коридоров, создания инфраструктуры и внедрения цифровых платформенных решений, образовательных и консультационных проектов Китая по цифровизации экономики, развития технологий искусственного интеллекта и их внедрения в производственной, экономической и социальной сферах.

Заместитель Министра отметил, что Беларусь заинтересована в участии в китайских инициативах в области информационно - коммуникационных технологий в целях реализации совместных проектов на базе индустриального парка «Великий камень» и Парка высоких технологий.

 

 

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