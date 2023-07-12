О встрече Посла Беларуси С.Лукашевича с вице-президентом Бразилии

11 июля 2023 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Федеративной Республике Бразилия Сергей Лукашевич встретился с вице-президентом Бразилии Жералду Алкмином.

Стороны обсудили вопросы производственной кооперации белорусских и бразильских компаний, поставок калийных удобрений для нужд сельского хозяйства Бразилии.

Отдельное внимание уделено перспективному участию Беларуси в экономических проектах Правительства Бразилии.

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