О встрече Посла Беларуси С.Лукашевича с вице-президентом Бразилии12 июля 2023 г.
11 июля 2023 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Федеративной Республике Бразилия Сергей Лукашевич встретился с вице-президентом Бразилии Жералду Алкмином.
Стороны обсудили вопросы производственной кооперации белорусских и бразильских компаний, поставок калийных удобрений для нужд сельского хозяйства Бразилии.
Отдельное внимание уделено перспективному участию Беларуси в экономических проектах Правительства Бразилии.
Интервью заместителя Министра иностранных дел Ю.Амбразевича
Интервью Министра иностранных дел С.Алейника телеканалу «Беларусь 1»
Конкурс эссе-работ «Хочу быть дипломатом» 2023 г.
Интервью заместителя Министра Ю.Амбразевича телеканалу «ОНТ»
Выступление Министра В.Макея на мероприятии высокого уровня ГА ООН по тематике ядерного разоружения (26 сентября 2022 г., г.Нью-Йорк)
Выступление Министра В.Макея на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2022 г.)
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