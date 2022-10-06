О встрече Первого заместителя Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Послом ОАЭ

6 октября 2022 г. Первый заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов Ибрагимом Салимом Мохаммедом аль-Мушаррахом.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также график предстоящих мероприятий.

Стороны подтвердили заинтересованность во всесторонней активизации белорусско-эмиратского взаимодействия и акцентировали необходимость дальнейшего наращивания торгово-экономического сотрудничества.

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