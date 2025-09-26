О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси Е.Шестакова с Послом Мексики26 сентября 2025 г.
26 сентября 2025 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Евгений Шестаков встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Мексиканских Соединенных Штатов в Российской Федерации и Республике Беларусь по совместительству Эдуардо Вильегасом Мехиасом.
Стороны обсудили актуальное состояние белорусско-мексиканских отношений, рассмотрели вопросы взаимодействия в рамках международных организаций и развития двусторонней договорно-правовой базы. Особое внимание было уделено обсуждению шагов, направленных на наращивание торгово-экономических связей и активизацию контактов между деловыми кругами двух стран.
В ходе переговоров Е.Шестаков приветствовал открытие офиса Почетного консула Мексики в г.Минске, которое состоялось 25 сентября 2025 г.
