О встречах Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с главами национальных делегаций на полях Министерской встречи Координационного бюро ДН

5-6 июля 2023 г. на полях Министерской встречи Координационного бюро Движения Неприсоединения в г.Баку Министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник провел ряд двусторонних переговоров с главами национальных делегаций.

Стратегический характер двусторонних отношений и особая роль Глав государств в их развитии подтверждена в ходе встречи с Министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Затронуты все актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

С Министром иностранных дел Уганды Джедже Абубакером Одонго обсуждены приоритеты угандийского председательства в ДН и взаимная поддержка на многосторонних площадках. Стороны также договорились в ближайшее время обменяться визитами на различных уровнях в целях практического наполнения двусторонней повестки.

Переговоры с Государственным Министром по иностранным делам Катара Султаном бен Саадом аль-Мурейхи были сконцентрированы вокруг обсуждения ситуации в регионе. Констатировано совпадение подходов о необходимости прекращения кровопролития и безальтернативности мирных способов решения региональных и глобальных конфликтов.

В рамках первой очной встречи с Министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом обсужден весь спектр двусторонних отношений и текущей международной повестки, в том числе практические аспекты полной реализации всех договоренностей, достигнутых по итогам встречи глав государств в Астане в октябре 2022 года. Турецкий коллега подтвердил принципиальную и открытую позицию своей страны о недопустимости, несправедливости и ущербности односторонних санкций.

Главными темами переговоров с заместителем Министра иностранных дел Индии Сенджаем Верма стали завершение индийского председательства в ШОС и координация шагов по завершению процедуры вступления Беларуси в Организацию.

Субстантивный диалог с Министром иностранных дел Алжира Ахмедом Аттафом был сконцентрирован на вопросах расширения двусторонней договорно-правовой базы, взаимодействия в сфере сельского хозяйства, в том числе сертификации белорусской молочной продукции в Алжире, поставок продовольствия и промышленной кооперации. Достигнут ряд договоренностей и намечены конкретные пути их реализации.

Министр иностранных дел Государства Кувейт шейх Салем Абдулла аль-Джабер аль-Сабах подтвердил интерес своей страны к реактивации двустороннего сотрудничества. Существенное внимание уделено инвестиционному сотрудничеству по реализации социально-значимых проектов в Республике Беларусь. Подробно обсуждена ситуация в регионе и на мировой арене. В данном контексте затронута тема подключения Беларуси к кувейтской программе по обеспечению продовольственной безопасности.

Твердую политическую волю Правительства Боливарианской Республики Венесуэла укреплять отношения с Беларусью подтвердил Министр иностранных дел этой страны Иван Хиль Пинто. Возобновление реализации кооперационных проектов, взаимное признание дипломов о высшем образовании, сотрудничество в области туризма, контакты на различных уровнях, прямое авиасообщение и другие вопросы составили практическое наполнение состоявшейся встречи.

Заместитель Министра иностранных дел Саудовской Аравии Валид аль-Херижи акцентировал внимание на глубоких проблемах в сфере международной безопасности и необходимости нахождения способов мирного сосуществования всех игроков. В данном контексте подчеркнул позитивную роль Беларуси в регионе. В рамках обсуждения активизации туристических обменов между странами затронута тема облегчения визового режима взаимных поездок граждан.

Взаимодействие Кубы с ЕАЭС, взаимная поддержка на многосторонних площадках и повестка дня предстоящих двусторонних встреч стали основными темами переговоров с Первым заместителем Министра иностранных дел Кубы Херардо Пеньяльвером Порталем.

Встреча с Заместителем Министра иностранных дел ЮАР Элвином Ботесом была посвящена обсуждению субстантивного блока вопросов экономического взаимодействия, перспективам упрощения механизмов взаимной торговли, взаимодействию с Беларуси с БРИКС и миротворческой инициативе глав африканских государств. Достигнут ряд практических договоренностей, в том числе по ближайшим контактам на различных уровнях.

Традиционно искренний обмен мнениями состоялся с Министром иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Фейсалом аль-Микдадом. Стороны сконцентрировались на обсуждении шагов по реализации договоренностей по итогам визита Премьер-министра Беларуси в Дамаск в ноябре 2022 г., а также на вопросах многосторонней повестки дня, в том числе ситуации в регионе Ближнего Востока и гуманитарном сотрудничестве.

Главной темой встречи с Министром иностранных дел Ирана Хуссейном Амиром Абдоллахианом стал ход реализации договоренностей Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко и Президента Ирана Э.Раиси, достигнутых в ходе визита в Тегеран в марте 2023 г.

С Министром иностранных дел Палестины Риядом аль-Малики обсудили ситуацию в ближневосточном регионе, двустороннее взаимодействие и сотрудничество в международных организациях. Белорусской стороной выражена поддержка усилий по деэскалации напряженности на Западном берегу реки Иордан и в Секторе Газа, а также по поиску путей мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.

Всеми партнерами констатировано наличие политической воли для активизации в текущей ситуации работы существующих двусторонних торгово-экономических и координационных механизмов, а также неприемлемость одностороннего давления и принудительных мер в современном мире.

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