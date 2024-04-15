О визите Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника в Алжир

15 апреля 2024 г. в рамках программы работы в Алжире состоялась встреча Министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника с Председателем Национального народного собрания Алжира Брахимом Бугали.

Стороны обсудили всю повестку двусторонних отношений, а также международную ситуацию. Собеседник подчеркнул, что "никакой дипломатии и политики не может быть без устойчивого торгово-экономичсеского сотрудничества". В этой связи приоритетное внимание было уделено перспективным кооперационным проектам, прежде всего, в агропромышленной, пищевой, машиностроительной и коммунальной сферах. Затронута тематика продовольственной безопасности. Обсуждены направления сотрудничества в областях науки и технологий, образования и туризма.

В рамках международной повестки констатирована близость позиций по большинству актуальных вопросов, включая одинаковые взгляды на неоходимость более справедливого мироустройства, недопустимость незаконного давления и вмешательства во внутренние дела суверенных государств и необходимость уважения многообразия путей их развития.

Отдельное внимание уделено развитию парламентской дипломатии. Министр информировал алжирскую сторону о результатах проведения в Беларуси парламентских выборов. Стороны подтвердили заинтересованность в развитии межпарламентского сотрудничества, включая создание групп дружбы и взаимные обмены визитами.

Приоритетные направления промышленной кооперации обсуждены Сергеем Алейником с Министром промышленности и фармацевтического производства Алжира Али Ауном.



Стороны выделили ряд конкретных проектов по сборке белорусской техники, которые в ближайшие месяцы будут предметно проработаны заинтересованными. Принципиально согласились с необходимостью последовательного расширения присутствия белорусских промышленных предприятий на территории Алжира. При этом белорусской стороне предложено использовать данную площадку для выхода со своей номенклатурой продукции на рынок африканской зоны свободной торговли.

Алжирская сторона подчеркнула высокое качество ряда белорусских фармакологических препаратов и выразила интерес к взаимодействию в сфере фармацевтики. Достигнуты договоренности об установлении прямого взаимодействия между заинтересованными и о создании рабочих групп по ряду конкретных направлений, которые в ближайшие месяцы предоставят соответствующие наработки.

Министр Али Аун принял приглашение и подтвердил намерение в ближайшее время посетить с визитом Беларусь для встречи со своим белорусским коллегой, ознакомления с промышленным потенциалом нашей страны и продолжения переговоров.

15 апреля 2024 г. также прошли переговоры Сергея Алейника с Министром сельского хозяйства и развития сельских территорий Алжирской Народной Демократической Республики Юсефом Шерфой, который назначен сопредседателем Белорусско-Алжирской Совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Основными темами переговоров стали двусторонние проекты в аграрной отрасли и в сфере сельскохозяйственного машиностроения, а также практические аспекты работы Совместной комиссии, влючая сроки проведения ее заседания, запланированного на ближайшие месяцы. В этой связи Ю.Шерфа в соответствии с приглашением белорусской стороны подтвердил намерение посетить Минск в ближайшее время и продолжить предметные переговоры.

По итогам встречи удалось решить вопрос сертификации белорусской молочной продукции для поставок на рынок Алжира. Соответствующие сертификаты подписаны алжирской стороной и переданы белорусской делегации по итогам переговоров. Минсельхозпрод Алжира также передал свой проект по сертификации белорусской мясной продукции на рынок страны.

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