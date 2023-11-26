Сегодня ровно год, как ушел из жизни Владимир Владимирович Макей26 ноября 2023 г.
Сегодня ровно год, как ушел из жизни Владимир Владимирович Макей, прослуживший 10 лет на посту Министра иностранных дел.
Подлинный патриот, выдающийся дипломат и государственный деятель, опора белорусской дипломатической семьи.
Присущие Владимиру Макею чувство долга, природная честность, цепкий ум, принципиальность и порядочность снискали ему заслуженные признание и уважение не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. О наследии Макея помнят, говорят, уважают и стремятся продолжить.
Вы всегда с нами, Владимир Владимирович!
Международная конференция по Евразийской безопасности
Выступление Министра С.Алейника на 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2023 г.)
Выступление Министра С.Алейника на заседании Совета Безопасности ООН (сентябрь 2023 г.)
Интервью заместителя Министра иностранных дел Ю.Амбразевича
Интервью Министра иностранных дел С.Алейника телеканалу «Беларусь 1»
Конкурс эссе-работ «Хочу быть дипломатом» 2023 г.
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