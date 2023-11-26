Сегодня ровно год, как ушел из жизни Владимир Владимирович Макей

Сегодня ровно год, как ушел из жизни Владимир Владимирович Макей, прослуживший 10 лет на посту Министра иностранных дел.

Подлинный патриот, выдающийся дипломат и государственный деятель, опора белорусской дипломатической семьи.

Присущие Владимиру Макею чувство долга, природная честность, цепкий ум, принципиальность и порядочность снискали ему заслуженные признание и уважение не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. О наследии Макея помнят, говорят, уважают и стремятся продолжить.

Вы всегда с нами, Владимир Владимирович!

версия для печати