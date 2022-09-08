О встрече Посла Беларуси А.Метелицы с заместителем Министра иностранных дел Пакистана08 сентября 2022 г.
7 сентября 2022 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Исламской Республике Пакистан Андрей Метелица встретился с заместителем Министра иностранных дел Пакистана Аишей Фаруки (национальный координатор по делам Шанхайской организации сотрудничества).
В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Отдельное внимание уделено тематике взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества, в том числе графику перспективных контактов.
Стороны констатировали, что сложившийся формат отношений будет способствовать дальнейшему укреплению политического и торгово-экономического сотрудничества между Республикой Беларусь и Пакистаном.
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