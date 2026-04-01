О встрече Посла Беларуси Д.Деревинского с Министром торговли, промышленности и туризма Колумбии

1 апреля 2026 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Боливарианской Республике Венесуэла и Республике Колумбия по совместительству Дмитрий Деревинский встретился с Министром торговли, промышленности и туризма Колумбии Дианой Марселой Моралес Рохас.

Собеседники обсудили состояние и перспективные направления белорусско-колумбийского торгово-экономического сотрудничества, потенциал промышленной кооперации, а также модальности взаимодействия в сфере туризма.

Особое внимание уделено проработке конкретных мероприятий на ближайшую перспективу.

версия для печати