О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси И.Назарука с Послом Кыргызстана

13 мая 2022 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Игорь Назарук провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Республике Беларусь Эрмеком Ибраимовым.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы белорусско-кыргызского торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, взаимодействия двух стран на площадках интеграционных объединений, а также график проведения в 2022 году совместных мероприятий.

Особое внимание уделено проведению очередного заседания Межправительственной Белорусско-Кыргызской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

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