О встрече Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Министром иностранных дел и международной торговли Зимбабве30 января 2023 г.
30 января 2023 г. в рамках государственного визита Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко в Республику Зимбабве состоялась встреча Министра иностранных дел Сергея Алейника с Министром иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредериком Шавой.
Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия между министерствами иностранных дел двух стран, в том числе запланированные совместные мероприятия, сотрудничество на международных площадках, вопросы расширения договорно-правовой базы.
Особое внимание уделено детализации ряда тем начинающегося государственного визита, включая перспективы развития промышленной кооперации Беларуси и Зимбабве, реализацию совместных проектов, дальнейшее укрепление взаимодействия двух стран в различных сферах экономики.
Ф.Шава подтвердил заинтересованность зимбабвийской стороны в продолжении участия Беларуси в программе по модернизации и механизации сельского хозяйства.
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