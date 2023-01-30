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О встрече Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Министром иностранных дел и международной торговли Зимбабве

30 января 2023 г.

 

30 января 2023 г. в рамках государственного визита Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко в Республику Зимбабве состоялась встреча Министра иностранных дел Сергея Алейника с Министром иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредериком Шавой.

Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия между министерствами иностранных дел двух стран, в том числе запланированные совместные мероприятия, сотрудничество на международных площадках, вопросы расширения договорно-правовой базы. 

Особое внимание уделено детализации ряда тем начинающегося государственного визита, включая перспективы развития промышленной кооперации Беларуси и Зимбабве, реализацию совместных проектов, дальнейшее укрепление взаимодействия двух стран в различных сферах экономики. 

Ф.Шава подтвердил заинтересованность зимбабвийской стороны в продолжении участия Беларуси в программе по модернизации и механизации сельского хозяйства.

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