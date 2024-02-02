О вручении Послом Беларуси С.Малиновским верительных грамот Президенту Сербии

2 февраля 2024 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь Сергей Малиновский вручил верительные грамоты Президенту Республики Сербия Александру Вучичу.

В рамках церемонии состоялась беседа руководителя белорусской дипмиссии с Главой сербского государства. Обсуждены перспективы активизации двустороннего политического диалога, актуальные аспекты белорусско-сербского взаимодействия с акцентом на возможности расширения экономических связей, в том числе с учетом имеющихся в обеих странах программ развития. Подчеркнут взаимный интерес Беларуси и Сербии к более тесному сотрудничеству во всех областях.

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