О вручении заместителю Министра иностранных дел Беларуси Ю.Амбразевичу копий верительных грамот Послом Гвинеи

13 февраля 2024 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Юрий Амбразевич принял копии верительных грамот у Чрезвычайного и Полномочного Посла Гвинейской Республики в Республике Беларусь по совместительству Ньянкой Аба.

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