О встрече Посла Беларуси А.Конюка с Министром экономики Армении02 сентября 2022 г.
2 сентября 2022 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Армения Александра Конюка с Министром экономики Республики Армения Ваганом Керобяном.
Стороны обсудили актуальное состоянии и перспективы белорусско-армянского сотрудничества в торгово-экономической сфере.
Рассмотрены вопросы подготовки к заседанию Межправительственной белорусско-армянской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Согласовано участие предприятий Беларуси в международной выставке «Armenia Expo».
Интервью пресс-секретаря МИД А.Глаза телеканалу «ОНТ»
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