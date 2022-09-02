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О встрече Посла Беларуси А.Конюка с Министром экономики Армении

02 сентября 2022 г.

 

2 сентября 2022 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Армения Александра Конюка с Министром экономики Республики Армения Ваганом Керобяном.

Стороны обсудили актуальное состоянии и перспективы белорусско-армянского сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Рассмотрены вопросы подготовки к заседанию Межправительственной белорусско-армянской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Согласовано участие предприятий Беларуси в международной выставке «Armenia Expo».

 

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