О вручении Послом Беларуси А.Червяковым верительных грамот Председателю Китая

30 января 2024 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь Александр Червяков вручил верительные грамоты Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

В ходе церемонии Глава КНР, обращаясь к зарубежным послам, отметил, что Китай ценит дружбу с народами всех стран, готов углублять партнерские контакты на равноправной основе, постоянно расширять взаимовыгодное сотрудничество.

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