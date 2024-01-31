О вручении Послом Беларуси А.Червяковым верительных грамот Председателю Китая31 января 2024 г.
30 января 2024 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь Александр Червяков вручил верительные грамоты Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.
В ходе церемонии Глава КНР, обращаясь к зарубежным послам, отметил, что Китай ценит дружбу с народами всех стран, готов углублять партнерские контакты на равноправной основе, постоянно расширять взаимовыгодное сотрудничество.
2023 год в истории белорусской дипломатии
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Выступление Министра С.Алейника на 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2023 г.)
Выступление Министра С.Алейника на заседании Совета Безопасности ООН (сентябрь 2023 г.)
Интервью заместителя Министра иностранных дел Ю.Амбразевича
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