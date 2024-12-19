О консультациях по вопросам инвентаризации двусторонней договорно-правовой базы и иным международно-правовым вопросам белорусско-азербайджанских отношений

17-19 декабря 2024 года в г. Минске состоялись консультации между делегациями Министерства иностранных дел Республики Беларусь и Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики по вопросам инвентаризации двусторонней договорно-правовой базы и иным международно-правовым вопросам белорусско-азербайджанских отношений.

Участников консультаций приветствовал заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Юрий Амбразевич.

Белорусскую делегацию возглавил начальник главного договорно-правового управления МИД Андрей Попков, азербайджанскую делегацию – начальник управления международного права и договоров МИД Рашад Гасанов. На встрече присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Республике Беларусь Магеррам Алиев.

В рамках консультаций стороны обсудили состояние находящихся на рассмотрении проектов международно-правовых документов в целях завершения согласования и подготовки их к подписанию. Проведена работа по актуализации перечней двусторонних международных договоров и иных международных документов, подписанных между Беларусью и Азербайджаном, а также состоялся обмен информацией о практике их исполнения.

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