О встрече Посла Беларуси А.Метелицы с заместителем Министра иностранных дел Пакистана

8 февраля 2023 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Исламской Республике Пакистан Андрей Метелица встретился с заместителем Министра иностранных дел Пакистана по делам Европы Мухаммадом Салимом.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы состояния белорусско-пакистанских отношений, намечены планы по выполнению достигнутых договоренностей и организации двусторонних мероприятий.

Поведены итоги заседания Совместной Белорусско-Пакистанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

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