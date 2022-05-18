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О межмидовских консультациях Беларуси и России по правозащитной проблематике

18 мая 2022 г.

 

18 мая 2022 г. в г.Минске состоялись ежегодные консультации между министерствами иностранных дел Беларуси и России по правозащитной проблематике в международных универсальных и региональных организациях. 

Белорусскую делегацию возглавила начальник главного управления многосторонней дипломатии МИД Ирина Величко, российскую - директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД Ринат Аляутдинов. 

Белорусские и российские дипломаты обменялись мнениями в отношении актуальных тенденций в деятельности международных организаций в сфере прав человека, констатировали продолжающийся рост политизации правозащитной тематики, как в ООН, так и в региональных организациях, что является препятствием для развития сотрудничества и диалога государств в этой сфере. 

Участники консультаций согласовали подходы и конкретные совместные действия по отстаиванию интересов Беларуси и России в международных организациях в рамках правозащитной повестки дня. Договорились активизировать усилия для возвращения международных площадок в русло конструктивной работы с учетом интересов всех государств и разнозначного внимания ко всем правам человека во всех регионах мира. 

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