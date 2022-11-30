О визите в Посольство Беларуси заместителя Министра иностранных дел Армении

29 ноября 2022 г. Посольство Республики Беларусь в Армении посетил заместитель Министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян.

Заместитель министра оставил запись в Книге соболезнований, открытой в Посольстве в связи со смертью Министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея: «Глубоко потрясен вестью о смерти Министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Владимировича Макея, большого патриота своей страны и талантливого дипломата, чей вклад в развитие дружественных отношений между Арменией и Беларусью высоко ценят в нашей стране».

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