О встрече Посла Беларуси Д.Красовского с заместителем Министра сельского хозяйства Эфиопии

17 апреля 2026 г.

 

16 апреля 2026 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Кении и Эфиопии по совместительству Дмитрий Красовский в рамках рабочей поездки в г.Аддис-Абебу встретился с заместителем Министра сельского хозяйства Федеративной Демократической Республики Эфиопия Софией Касса.

Собеседники обсудили пути активизации межотраслевого сотрудничества, включая комплекс вопросов механизации сельского хозяйства Эфиопии с привлечением белорусских технологий, оборудования и механизмов финансирования. 

