О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси Ю.Амбразевича с главой региональной Делегации МККК

24 ноября 2022 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Юрий Амбразевич провел встречу с главой региональной Делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Беларуси, России и Молдове Ихтияром Аслановым.

Состоялся обмен мнениями об актуальных темах взаимодействия Беларуси и МККК. Стороны рассмотрели итоги работы, проводимой в рамках плана сотрудничества белорусских государственных органов и организаций с Комитетом на 2022 год, а также обсудили перспективы и проекты сотрудничества на 2023 год.

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