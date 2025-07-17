О встрече Посла Беларуси П.Взяткина с Министром иностранных дел и диаспоры Кении



17 июля 2025 г. по случаю завершения дипломатической миссии Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Кения Павел Взяткин встретился с Министром иностранных дел и диаспоры Кении Мусалиа Мудавади.

В ходе встречи собеседники отметили активизацию в последнее время белорусско-кенийского диалога по широкому спектру направлений, обсудили ход реализации ранее достигнутых договоренностей в политической и экономической сферах.

Глава внешнеполитического ведомства Кении поблагодарил Посла Беларуси за значительный вклад в укрепление дружественных связей между Беларусью и Кенией.

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