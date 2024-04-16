О встрече Посла Беларуси И.Белого с Королем Эсватини

15 апреля 2024 г. в г.Йоханнесбург Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в ЮАР Игорь Белый встретился с Королем Эсватини Мсвати III.

Собеседники обсудили перспективы установления дипломатических отношений между двумя странами, а также последующее развитие сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах. Отмечен особый интерес Королевства Эсватини в привлечении белорусского опыта и технологий в области развития сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности африканской страны.

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