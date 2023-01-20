О подписании Плана совместных мероприятий с Международным Комитетом Красного Креста на 2023 год

20 января 2023 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Юрий Амбразевич и глава Делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Республике Беларусь Себастьян Фюстье подписали План совместных мероприятий государственных и иных организаций Республики Беларусь и МККК на 2023 год.

Данный План заключается на ежегодной основе с целью координации действий белорусских государственных органов и МККК.

Планом, в частности, предусматриваются проекты по обмену опытом между государственными органами и организациями Республики Беларусь и экспертами МККК в области работы с мигрантами, по имплементации международного гуманитарного права, по поддержке возможностей Белорусского Красного Креста в обеспечении готовности к чрезвычайным ситуациям и реагированию на них, распространению знаний о Международном движении Красного Креста и Красного Полумесяца.

Справочно: МККК – международная гуманитарная организация, основанная в 1863 году в Швейцарии. Действует на основе принципов нейтральности и беспристрастности, предоставляет защиту и оказывает помощь пострадавшим в вооружённых конфликтах. Является составной частью Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

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