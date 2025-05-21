О встрече Посла Беларуси Р.Романовского с заместителем Министра иностранных дел Индонезии

21 мая 2025 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Индонезия Роман Романовский встретился с заместителем Министра иностранных дел Индонезии Арманатха Насиром.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также взаимодействие в рамках международных организаций.

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