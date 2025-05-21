О встрече Посла Беларуси Р.Романовского с заместителем Министра иностранных дел Индонезии21 мая 2025 г.
21 мая 2025 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Индонезия Роман Романовский встретился с заместителем Министра иностранных дел Индонезии Арманатха Насиром.
Стороны обсудили перспективы сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также взаимодействие в рамках международных организаций.
Министр иностранных дел Беларуси М.Рыженков, руководство Министерства возложили цветы к монументу «Победы»
80 лет Победы — Министры иностранных дел СНГ
Выступление Министра М.Рыженкова на 58-й сессии Совета ООН по правам человека (24 февраля 2025 г., г.Женева)
Белорусская Вытинанка включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
Один день в МИД Беларуси | 30 лет Службе государственного протокола МИД
II Минская международная конференция по евразийской безопасности
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