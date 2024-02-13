О встрече Посла Беларуси П.Утюпина с Министром промышленности и строительства Казахстана

13 февраля 2024 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан Павел Утюпин встретился с Министром промышленности и строительства Казахстан Канатом Шарлапаевым.

Рассмотрены актуальные вопросы белорусско-казахстанского сотрудничества в промышленной и строительной сферах, в том числе ход реализации совместных проектов по производству сельскохозяйственной техники и возведению жилых кварталов в г.Минске и г.Астане.

Дополнительно обсужден вопрос подготовки и проведения 18-го заседания Межправительственной белорусско-казахстанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Достигнута договоренность о проведении в рамках подготовки к мероприятию очередного заседания белорусско-казахстанской подкомиссии по вопросам развития сотрудничества в сфере промышленной кооперации и взаимной торговли.

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