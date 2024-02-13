О встрече Посла Беларуси П.Утюпина с Министром промышленности и строительства Казахстана13 февраля 2024 г.
13 февраля 2024 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан Павел Утюпин встретился с Министром промышленности и строительства Казахстан Канатом Шарлапаевым.
Рассмотрены актуальные вопросы белорусско-казахстанского сотрудничества в промышленной и строительной сферах, в том числе ход реализации совместных проектов по производству сельскохозяйственной техники и возведению жилых кварталов в г.Минске и г.Астане.
Дополнительно обсужден вопрос подготовки и проведения 18-го заседания Межправительственной белорусско-казахстанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Достигнута договоренность о проведении в рамках подготовки к мероприятию очередного заседания белорусско-казахстанской подкомиссии по вопросам развития сотрудничества в сфере промышленной кооперации и взаимной торговли.
2023 год в истории белорусской дипломатии
Интервью С.Алейника телеканалу «СТВ» по итогам визита в Уганду
Международная конференция по Евразийской безопасности
Выступление Министра С.Алейника на 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2023 г.)
Выступление Министра С.Алейника на заседании Совета Безопасности ООН (сентябрь 2023 г.)
Интервью заместителя Министра иностранных дел Ю.Амбразевича
Официальные интернет-ресурсы
Президент Республики Беларусьwww.president.gov.by
Совет Министров Республики Беларусьwww.government.gov.by
Совет Республикиwww.sovrep.gov.by
Палата представителейwww.house.gov.by
Официальный сайт Республики Беларусьwww.belarus.by
Международный ИКТ-Форум ТИБО-2022www.tibo.by
Национальный центр правовой информации Республики Беларусьwww.ncpi.gov.by
Портал информационной поддержки экспорта Export.bywww.export.by
Белорусская торгово-промышленная палатаwww.cci.by
Электронная торговая площадка ТОРГИБЕЛwww.торги.бел
Правовой форум Беларусиwww.forumpravo.by
Национальное агентство инвестиций и приватизацииwww.investinbelarus.by
Национальное агентство по туризмуwww.belarustourism.by
Белорусская универсальная товарная биржаwww.butb.by
Информационно-аналитический портал Союзного государстваwww.soyuz.by
Телеканал «Беларусь-24»www.belarus24.by
Радиостанция «Беларусь»www.radiobelarus.by
Дипсервисwww.dipservice.by
Главное хозяйственное управлениеwww.bc.by
Электронная торговая площадка “TradeBel”www.tradebel.com
Национальная академия наук Беларусиwww.nasb.gov.by
Министерство образования Республики Беларусьwww.edu.gov.by
Министерство природных ресурсов Республики Беларусьwww.minpriroda.gov.by
Министерство здравоохранения Республики Беларусьwww.minzdrav.gov.by
Министерство экономики Республики Беларусьwww.economy.gov.by