О поездке Посла Беларуси В.Боровикова в Лаос и вручении верительных грамот Президенту Лаосской Народно-Демократической Республики23 февраля 2023 г.
23 февраля 2023 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь Владимир Боровиков вручил верительные грамоты Президенту Лаосской Народно-Демократической Республики Тонглуну Сисулиту.
Стороны подчеркнули наличие значительного потенциала для наращивания взаимодействия Беларуси и Лаоса в различных сферах.
Президент Лаоса выразил надежду на участие белорусской стороны в реализации в его стране проектов в сферах экономики, культуры и образования.
В ходе поездки состоялась также встреча Посла Беларуси с Председателем Национального собрания Лаоса Сайсомфоном Фомвиханом. Обсуждены перспективы укрепления межпарламентского сотрудничества, развитие договорно-правовой базы.
Ранее В.Боровиков провел переговоры с заместителем Министра иностранных дел Лаоса Бунлеуа Фанданувонгом.
Стороны отметили традиционно дружественный характер белорусско-лаосского сотрудничества, обсудили повестку дня отношений двух стран, взаимную поддержку в международных организациях, а также планы по обмену визитами в 2023 году.
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