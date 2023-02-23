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О поездке Посла Беларуси В.Боровикова в Лаос и вручении верительных грамот Президенту Лаосской Народно-Демократической Республики

23 февраля 2023 г.

 

23 февраля 2023 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь Владимир Боровиков вручил верительные грамоты Президенту Лаосской Народно-Демократической Республики Тонглуну Сисулиту. 

Стороны подчеркнули наличие значительного потенциала для наращивания взаимодействия Беларуси и Лаоса в различных сферах. 

Президент Лаоса выразил надежду на участие белорусской стороны в реализации в его стране проектов в сферах экономики, культуры и образования. 

В ходе поездки состоялась также встреча Посла Беларуси с Председателем Национального собрания Лаоса Сайсомфоном Фомвиханом. Обсуждены перспективы укрепления межпарламентского сотрудничества, развитие договорно-правовой базы. 

Ранее В.Боровиков провел переговоры с заместителем Министра иностранных дел Лаоса Бунлеуа Фанданувонгом.

Стороны отметили традиционно дружественный характер белорусско-лаосского сотрудничества, обсудили повестку дня отношений двух стран, взаимную поддержку в международных организациях, а также планы по обмену визитами в 2023 году.

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