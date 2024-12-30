О встрече Министра иностранных дел Беларуси М.Рыженкова с Послом Пакистана30 декабря 2024 г.
30 декабря 2024 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан в Беларуси Саджадом Хайдером Ханом по случаю завершения пакистанским дипломатом своей миссии в нашей стране.
Стороны с удовлетворением отметили высокий уровень белорусско-пакистанских связей, акцентировали внимание на результатах сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах.
Обсудили планы работы сторон на 2025 год, включая ответный визит Премьер-министра Пакистана в Беларусь, а также проведение ряда мероприятий торгово-экономического характера, подтвердили взаимную заинтересованность в интенсификации всего комплекса двусторонних отношений.
Министр поблагодарил Посла за личный вклад в укрепление белорусско-пакистанских отношений, усилия по активизации политических контактов и расширению торгово-экономических связей.
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