О встрече Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Послом Палестины в Беларуси24 ноября 2023 г.
24 ноября 2023 г. Министр иностранных дел Сергей Алейник провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Палестина в Республике Беларусь Ахмедом Мохаммедом аль-Мадбухом.
Состоялся предметный обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, включая проблематику ближневосточного урегулирования. Выражена взаимная надежда на скорейшую нормализацию ситуации в Секторе Газа.
Сделан акцент на необходимости поиска взаимоприемлемого решения в соответствии с международными нормами и решениями Генеральной Ассамблеи ООН для недопущения дальнейшей эскалации ситуации в регионе, роста жертв среди мирного населения в зоне палестино-израильского конфликта и достижения мира между израильтянами и палестинцами.
С.Алейник проинформировал А.М.аль-Мадбуха о последовательной позиции Беларуси по ближневосточному урегулированию, которую наша страна продвигает на международных площадках и в рамках интеграционных объединений. В частности, Министр акцентировал внимание Посла на единой позиции государств – членов ОДКБ о необходимости прекращения кровопролития и мирного урегулирования ближневосточного конфликта политико-дипломатическими средствами на основе резолюций ООН путем создания двух государств для двух народов.
Затрагивая актуальные вопросы белорусско-палестинской повестки дня, собеседники обсудили перспективные направления для активизации политического и торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Палестиной, наращивания межведомственных контактов и расширения договорно-правовой базы.
Международная конференция по Евразийской безопасности
Выступление Министра С.Алейника на 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2023 г.)
Выступление Министра С.Алейника на заседании Совета Безопасности ООН (сентябрь 2023 г.)
Интервью заместителя Министра иностранных дел Ю.Амбразевича
Интервью Министра иностранных дел С.Алейника телеканалу «Беларусь 1»
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