О встрече Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Послом Палестины в Беларуси

24 ноября 2023 г. Министр иностранных дел Сергей Алейник провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Палестина в Республике Беларусь Ахмедом Мохаммедом аль-Мадбухом.

Состоялся предметный обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, включая проблематику ближневосточного урегулирования. Выражена взаимная надежда на скорейшую нормализацию ситуации в Секторе Газа.

Сделан акцент на необходимости поиска взаимоприемлемого решения в соответствии с международными нормами и решениями Генеральной Ассамблеи ООН для недопущения дальнейшей эскалации ситуации в регионе, роста жертв среди мирного населения в зоне палестино-израильского конфликта и достижения мира между израильтянами и палестинцами.

С.Алейник проинформировал А.М.аль-Мадбуха о последовательной позиции Беларуси по ближневосточному урегулированию, которую наша страна продвигает на международных площадках и в рамках интеграционных объединений. В частности, Министр акцентировал внимание Посла на единой позиции государств – членов ОДКБ о необходимости прекращения кровопролития и мирного урегулирования ближневосточного конфликта политико-дипломатическими средствами на основе резолюций ООН путем создания двух государств для двух народов.

Затрагивая актуальные вопросы белорусско-палестинской повестки дня, собеседники обсудили перспективные направления для активизации политического и торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Палестиной, наращивания межведомственных контактов и расширения договорно-правовой базы.

версия для печати