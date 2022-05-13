О двусторонних встречах Министра иностранных дел Беларуси В.Макея в рамках заседания Совета министров иностранных дел СНГ

13 мая 2022 г. в г.Душанбе «на полях» заседания Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей провел ряд двусторонних встреч.

В ходе беседы с заместителем Премьер-Министра – Министром иностранных дел Республики Казахстан Мухтаром Тлеуберди обсуждены перспективы интенсификации белорусско-казахстанских торгово-экономических отношений, углубления сотрудничества в сфере промышленности и сельского хозяйства.

Состоялся обмен мнениями относительно перспектив развития международного взаимодействия Беларуси и Казахстана, включая сотрудничество в рамках универсальных и региональных организаций.

Отмечен высокий уровень взаимопонимания и поддержки между Беларусью и Казахстаном, подтверждена заинтересованность в дальнейшем расширении взаимодействия на двустороннем и многостороннем треках.

В ходе встречи с Министром иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддином Мухриддином. рассмотрены перспективы активизации торгово-экономического сотрудничества и развития взаимовыгодного стратегического партнерства Беларуси и Таджикистана.

Подчеркнута важность координации совместных усилий для расширения взаимодействия по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе в рамках международных организаций.

С Министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым рассмотрен ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, включая совместное противодействие санкционным ограничениям со стороны Запада.

Обсужден ход подготовки мероприятий, приуроченных к празднованию 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Российской Федерацией.

Состоялся также детальный обмен мнениями о ситуации в регионе, перспективах урегулирования конфликта в Украине, взаимодействии двух стран на международной арене.

На полях заседания произошел ряд встреч В.Макея с другими руководителями внешнеполитических ведомств стран СНГ.

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