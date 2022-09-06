О встрече Посла Беларуси А.Конюка с Секретарем Совета безопасности Армении

6 сентября 2022 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Армения Александр Конюк встретился с Секретарем Совета безопасности Республики Армения Арменом Григоряном.

В ходе встречи обсужден ряд вопросов двусторонней повестки белорусско-армянского диалога. Достигнута договоренность об активизации двустороннего сотрудничества и обмена опытом.

Собеседники выразили уверенность в том, что состоявшееся переговоры окажут позитивное влияние на развитие дружеских отношений между двумя странами.

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