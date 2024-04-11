О встрече Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Генеральным секретарем СНГ11 апреля 2024 г.
11 апреля 2024 г. в рамках подготовки к заседанию Совета министров иностранных дел государств – участников Содружества Независимых Государств Министр Сергей Алейник встретился с Генеральным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым.
В рамках встречи собеседники обсудили ход подготовки к заседанию СМИД СНГ, вопросы повестки дня заседания, иные рабочие аспекты предстоящего мероприятия.
С.Алейник подчеркнул особое значение, которое придает Республика Беларусь развитию сотрудничества с государствами-участниками СНГ и укреплению институциональных основ Содружества, расширению отраслевого взаимодействия наших стран под эгидой Исполнительного комитета СНГ, в первую очередь, в сфере экономики.
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