О встрече Генконсула Беларуси Р.Варанкова с Председателем Народного совета г.Хошимина06 сентября 2022 г.
6 сентября 2022 г. состоялась встреча Генерального консула Беларуси в г.Хошимине Руслана Варанкова с Председателем Народного совета г.Хошимина Нгуен Тхи Ле.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам белорусско-вьетнамского взаимодействия, в первую очередь в торгово-экономической и гуманитарной сферах.
Председатель Н.Т.Ле отметила значительный потенциал для развития двусторонних отношений и выразила уверенность, что белорусская миссия в г.Хошимине придаст дополнительный импульс дальнейшему укреплению межрегионального сотрудничества.
Особое внимание было уделено возможности организации обмена визитами делегаций регионов Беларуси и Хошимина.
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