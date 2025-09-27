Выступление Министра иностранных дел Беларуси М.Рыженкова на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (27 сентября 2025 г., г.Нью-Йорк)

Уважаемый господин Председатель, уважаемые дамы и господа.

Тема общеполитической дискуссии этого года – «Вместе лучше: 80 лет во имя мира, развития и прав человека». Отличная тема. Ключевое слово здесь – вместе. Вот давайте вместе вспомним всё и поразмышляем. Уверен, найдем и истинные первопричины тех вызовов и угроз, с которыми планета сталкивается сегодня.

Первое: 80-летие Великой Победы во Второй мировой войне.

Восемь десятилетий назад закончилась кровавая и беспощадная война, которая стала огромной трагедией для всего человечества. И только ценой миллионов жизней и сломанных судеб мы справились с этим вызовом.

Очевиден вклад в Великую Победу США и Великобритании, а также китайского народа, который скинул ярмо японского милитаризма. Однако определяющим был подвиг советского народа. Многонационального народа, который до последней капли крови боролся за свою свободу и свободу угнетенных народов. Заметьте, не выносил завоевателям ключи от своих городов, не прятался за пронацистские режимы коллаборационистов, не снабжал нацистский режим техникой и солдатами. Тогда – 80 лет назад – это было очевидно. В столицах Европы освободителей встречали цветами и радостью. Им ставили памятники и мемориалы, называли их именами проспекты и города. Прошло всего 80 лет– сытой и спокойной жизни в Европе. И как все поменялось.

Что мы видим. На Западе появилась своя собственная «правда» о событиях тех лет. Стирается память, сносятся памятники, переписываются учебники истории. Вновь на улицах отдельных городов Европы то и дело мы слышим нацистские лозунги и призывы. Так воспитывается поколение 21 века, которое не видело ужасов той войны, даже не слышало о них от своих родителей. А поэтому подпитывается фальшивым героизмом своих предков, когда-то вступивших в гитлеровскую коалицию наций, мечтавших о мировом господстве.

Далее. Раз переписывается история, значит переписываются и ее итоги. Значит ставится под сомнение и правильность установления поствоенного миропорядка, основанного на универсальных принципах ООН. Это очевидно. Как представляется, вынужденного для Запада на определенный период времени. Ну вынужден был коллективный Запад тогда разделить бремя ответственности за мировую судьбу с так называемым советским блоком. На время отбросить мысли о мировом господстве. Но, ждать. Ждать какого-то события, чтобы перевернуть все с ног на голову. Смотрите, с этой трибуны уже прозвучало, что Холокост – наш общий позор. Почему наш общий позор? Перед историей каждый ответит сам. Например, белорусы до последней капли крови сражались с нацизмом, умирали, ценой свой жизни спасали тысячи евреев.

И мы не можем молчать сегодня об этом. Мы помним сотни деревень, сожженных нацистами вместе со своими жителями, миллионы растерзанных и изувеченных белорусов, сотни тысяч угнанных в европейское рабство женщин и детей. Поэтому понимаем, что сохранение памяти важно для того, чтобы история не повторилась – чтобы не было больше национальных идеологий расового превосходства, где нет места целым народам, не было концлагерей – этого ужасного изобретения Запада, не было геноцида в отношении любого из народов.

Уже 80 лет белорусский народ живет в мире. И если посмотреть на нашу историю – это невероятно долго. Никогда белорусы не жили так хорошо, достойно и под мирным небом, как последние 30 лет, когда под руководством нашего Президента успешно строим социально-ориентированное государство для простого человека. Свято храня при этом память об ужасной трагедии Второй мировой войны. Передавая эту память молодым поколениям. Почему так не хотят жить многие другие вокруг, особенно к западу от нашей границы? Ответ прост – политикам там глаза застилают личные амбиции. За ними они простых людей и не видят. Даже в своих странах. И поэтому неудивительно, что пренебрежительно относятся к человеческой жизни других народов, призывая, например, Украину воевать до последнего украинца.

Следующее. Этот год знаменателен и для ООН, которая празднует свое 80-летие. Организацию создали победители той кровавой войны. Мы помним, что в первых рядах основателей была и Беларусь, где был убит, замучен или сожжен каждый третий. И на протяжении всех этих лет белорусская делегация в ООН была одним из самых надежных сторонников укрепления основ Организации, инициируя самые смелые миролюбивые и выстраданные историей инициативы. Поэтому имеем право прямо говорить сегодня о том, с чем наша Организация пришла к своему юбилею. Хотел бы отметить четыре ключевые момента.

Во-первых, неоспоримо, что ООН остается центральным элементом международной жизни. Это стало возможным в силу ее неоспоримой легитимности, универсального членства и всеобъемлющей повестки. Однако, мы наблюдаем, что принцип универсальности серьезно подорван, особенно в последнее десятилетие. Теми, кто настойчиво пытается превратить ООН в инструмент для реализации своих интересов причем вопреки устремлениям всего человечества.

Во-вторых, действительно, ООН удерживает планету от новой мировой войны. Ее ключевой механизм – Совет Безопасности – позволяет великим державам обсуждать вопросы войны и мира за столом, а не на поле боя. Однако, к сожалению, этот орган задействуется все меньше и меньше. Его влияние на мировые дела уже не то. И, скажем прямо, ООН оказалась не способна предотвратить многие кровавые региональные конфликты современности. И чем дальше – тем больше.

В-третьих, под эгидой ООН создана огромная сеть международных структур и разработано множество правовых документов. Эта «инфраструктура» вроде как дает возможность осуществлять эффективное взаимодействие по всему спектру направлений человеческой деятельности. Но, если приглядеться, лишь некоторые из ооновских структур остаются действительно рабочими. Реально выполняют свои задачи.

Почему же так происходит? Это очевидно. Организация должна идти в ногу со временем. Это вызывает необходимость реформы, о которой говорил Генеральный секретарь, и прежде всего, Совета Безопасности ООН. Я говорю в том числе о расширении категории постоянных членов за счет развивающихся стран - стран Африки, Латинской Америки и Азии.

За восемь десятилетий членский состав Организации увеличился в разы и многие государства, которых при образовании ООН даже не было на карте мира, хотят, чтобы их мнение и голос учитывались. И они имеют на это право, так как сегодня являются важными политическим и экономическими субъектами. Они справедливо ожидают, что ООН будет работать в интересах всех ее членов и на укрепление сотрудничества между ними, а не быть инструментом манипуляций со стороны отдельных стран. В том числе для сведения счетов с другими государствами.

В-четвертых, проблему также видим в том, что ООН сильно заинструментализирована. И действия Соединенных Штатов Америки по снижению поддержки ООН, что уже вызвало планы по сокращению персонала нашей Организации, – очень неприятный звоночек.

Главный вывод. Если Организация сможет обновляться вместе со временем и быть беспристрастным форумом, она будет востребована всеми: и сильными, и слабыми, и развитыми, и развивающимися. В противном случае, ее ждет судьба Лиги Наций. Беларусь этого не хочет, поскольку пока не видит альтернативы ООН. Поэтому в том числе и сегодня искренне говорит об этих институциональных проблемах. Для того, чтобы понять их природу и исправить.

И еще. 50-летие Хельсинского заключительного акта. Мы празднуем в этом году. Этот документ, инициированный, кстати, руководством Советского Союза, закрепил сложившиеся после Второй мировой войны реалии в Европе. Более того, Акт предопределил «стабильный» характер отношений между Советским Союзом и Соединенными Штатами, что нашло отражение во всех регионах мира и, тем самым, помогло сделать Холодную войну слегка «управляемой».

Важнейшее наследие Акта еще и в том, что он ввел в практику принцип неделимости безопасности, следование которому не позволило Холодной войне перерасти в «горячую».

Хельсинские договоренности предоставляли возможность построить единую, неделимую и процветающую Европу в период и после Холодной войны. Однако, история пошла иным путем. Так называемые «победители» в Холодной войне сегодня полностью «забыли» этот принцип и взяли на вооружение логику превосходства и конфронтации. Кстати, именно такая логика стояла за процессом расширения НАТО на Восток.

Как результат, был подорван баланс сил в Европе, возникли угрозы безопасности для многих государств. Югославский кризис, кровопролитие в ряде постсоветских республик, да и конфликт в Украине представляют собой наиболее яркие примеры таких последствий.

Сегодня очевидно – путь к прекращению кровопролития в Украине лежит через возвращение всех сторон в Европе к пониманию важности соблюдения принципа неделимости безопасности.

И важно, что один из основных глобальных центров силы – США – начинают осозновать важность данного тезиса. К сожалению, такого понимания нет в странах ЕС, которые продолжают разжигать региональный конфликт украинскими дровами.

Такая ситуация особенно требует общих усилий для повышения уровня доверия между странами, хотя сегодня нет готовых рецептов. Но необходимо действовать. И мы – в Беларуси – в центре Европы – это понимаем лучше всех. Ведь это через нас раз в полстолетия прокатываются все самые трагичные войны нового времени, стирая на своем пути все, кроме нашей памяти. Поэтому мы говорим – медлить нельзя. Посмотрите, что делают наши европейские соседи на границе ЕС с Беларусью и Россией – закладывают мины, возводят стены, рвы, оборонительные линии и колючую проволоку. Пытаются создать у своего населения ощущение надвигающейся угрозы от «варваров» с Востока. И первые, кстати, жертвы уже есть, правда, со стороны солдат НАТО, которые то топятся в болотах, то подрываются на своих же минах.

Кстати, я тут видел на северной лужайке около здания ООН установлен в качестве трофея прав человека кусочек берлинской стены. Так и написано – 155 километров, на которых погибло 200 человек.

Так вот сегодня воздвигается гораздо более огромная стена протяженностью в тысячи километров на границе ЕС с Россией и Беларусью от Финляндии и до Польши. И жертв вдоль этой стены с начала строительства уже сотни. Сотни ни в чем неповинных мигрантов из стран Юга, которые в поисках лучшей жизни стремятся в ЕС, который до этого разрушил привычный уклад в их государства. Если мы тут все вместе в ООН не можем предотвратить строительство этой стены, тогда давайте хотя бы там на лужайке зарезервируем место, где потом поставим кусочек этой стены, когда наконец-то соответствующие страны одумаются и скажут, что такая стена больше не нужна. Повесим сколько она по протяженности была и сколько там погибло людей. Скажем, что это трофей свободе передвижения.

Беларусь говорит во весь голос и предлагает конкретные решения. В частности, Президент Республики Беларусь выступил с инициативой разработки Евразийской Хартии многополярности и многообразия в XXI веке, которая призвана запустить новую парадигму евразийской архитектуры равной и неделимой безопасности. Много говорить об этом не буду. Об этом очень хорошо сказал Министр иностранных дел Российской Федерации.

Мы призываем все евразийские государства подключиться к процессу и проявить такую же ответственность, какую продемонстрировали наши предшественники полвека назад. Альтернативы такому диалогу нет. Нам надо избавиться от предубеждений и сесть за стол переговоров.

Наш призыв, безусловно, обращен и к странам Европейского союза, которые традиционно скептически воспринимают любые инициативы, исходящие с Востока. Но хотел бы напомнить им – этот Восток далеко уже не тот, который был десятилетие назад. Это, по сути, Глобальный Юг или даже иначе Глобальное Большинство, с которым им придется считаться и приходится считаться. Пора бы действительно уже понять, что времена диктата коллективного Запада ушли в прошлое.

Поэтому хотели бы посоветовать странам ЕС задуматься в свете всего этого о своем месте в мире в свете происходящих преобразований, которые, конечно, а мы как соседи видим, не идут им на пользу.

Падение экономической конкурентоспособности ведет к подрыву традиционной европейской модели государства всеобщего благосостояния, падению жизненного уровня и росту неравенства, что мы видим.

Сумасшедшая милитаризация региона загоняет Европу, особенно новые страны ЕС и НАТО, в глубокую финансовую пропасть.

Стремительно происходит разрушение цивилизационных основ европейского общества в результате практически неконтролируемой массовой миграции и провальной политики фальшивого мультикультурализма в качестве ответа на этот вызов.

И все это на фоне новых и новых заборов, которые спешно воздвигаются на восточном направлении. Заборов уже не бетонных, а политических, идеологических, межчеловеческих, а по сути – цивилизационных.

А что, задумаемся, от них находится за забором сюда к Востоку? Там уже не только Беларусь и Россия. Там – до самого тихоокеанского горизонта и до индийского океана – как говорят наши китайские друзья – формируется сообщество единой судьбы, единой ответственности за будущее человечества. С ослаблением таможенных и физических границ, усилением взаимодействия по всему спектру актуальных проблем, развитием межчеловеческих контактов и многопланового взаимодействия. Сообщество, где, несмотря на многочисленные культурные и национальные различия, уважают друг друга и не навязывают идеологические догмы и правила поведения. Миллиарды людей, миллионы километров территорий, мощная быстрорастущая экономика и самые передовые технологии – уже собственные. Все там есть. И, кстати, современные механизмы взаимодействия – БРИКС, ШОС, АСЕАН, Африканский союз, Лига арабских государств.

Поэтому, по сути, вся эта политико-милитаристская возня ЕС на восточной границе и эти экономические санкции в отношении нас – это меры жесткой самоизоляции, загоняющей страны ЕС еще глубже во внутренний экономический и политический кризис. Повторю особо – самоизоляции.

Если европейские элиты намерены продолжать в том же духе, станет еще хуже для народов Европы. Однако все эти проблемы решаемы – если вместо самоизоляции Европа примет на вооружение концепцию евразийского сотрудничества и безопасности на нашем громадном континенте.

И еще: в этом году мы отмечаем четверть века, прошедшие с момента, когда с трибуны Генеральной Ассамблеи прозвучали одни из величайших надежд и обещаний в истории ООН.

Уже целые 25 лет отделяют нас от памятного Саммита тысячелетия, на котором были приняты Цели развития тысячелетия. Тогда казалось, что с началом нового тысячелетия мы входим и в новую эру – благой глобализации и всеобщего процветания.

И где же мы находимся сегодня четверть века спустя? С одной стороны, мы стали еще более взаимосвязанными и взаимозависимыми. Эта заслуга технологического развития, которое постоянно изменяет понятия времени и пространства.

Но, с другой стороны, появились множественные новые линии разлома, которые перечеркивают напрочь весь позитив.

Задумайтесь над следующими цифрами. В 2000 году в мире было порядка 50 миллионов вынужденных переселенцев, сегодня их уже более 120 миллионов. Более миллиарда жителей планеты, которые все еще живут в условиях многомерной бедности. Конфликты в Украине, Палестине, Сирии. Поствоенный синдром в Афганистане, Ираке, Ливии, ряде других стран, который не дает выйти народам этих государств прочно на путь восстановления. Масштабные силовые акции в отношении суверенных стран вне всякого правового поля. Триллионы долларов на бездумную милитаризацию. Вот к чему мы пришли за эти 25 лет вместо надежд. Чего только стоит шесть с половиной десятилетий экономической блокады Кубы, которую совершенно безосновательно еще и объявили спонсором терроризма. Из этого же ряда и история про некую наркоугрозу со стороны Венесуэлы, что абсолютно необоснованно и неприемлемо.

Это что, тот результат, к которому ООН стремилась все эти 25 лет?

Так почему же ожидания и надежды начала тысячелетия не оправдались? В этом отношении пророческими оказались слова Президента Беларуси, произнесенные на том памятном Саммите тысячелетия: «В течение многих веков небольшая группа государств вершила судьбы мира, рассматривая остальные нации и народы как бесправную массу».

Прошедшие четверть века показали, что многие на Западе так и не смогли отказаться от этого своего многовекового менталитета. Поэтому Запад так и не стал лидером в процессе перемен, а более даже источником угроз и потерь.

У определенных западных элит, привыкших жить столетиями за счет других, продолжает присутствовать, хоть и модернизированная, но все же колониальная инерция мышления. Неудивительно, что и сегодня они продолжают проявлять высокомерие и силу в отношении развивающихся стран, которая была характерна для колониальных времен. Про колониальные времена хорошо говорят наши африканские друзья, которые через одного призывают к репарациям за то время со стороны стран Запада.

Поэтому в прошедшие четверть века мы увидели со стороны Запада не общую работу по решению проблем развития, а насаждение «демократии» и «вепонизацию» экономики. Эта политика породила многочисленные войны, хаос, миллионы беженцев, создала барьеры в международной торговле, подорвала глобальную продовольственную безопасность, укоренила бедность, голод и неравенство. А международные организации, прежде всего, ООН и Всемирная торговая организация, – были отодвинуты в сторону.

Вот поэтому как реакция на эти негативные тенденции становится популярной идея регионализации, происходит рост и укрепление механизмов сотрудничества, не связанных со странами Запада, таких, как БРИКС, ШОС, АСЕАН, СНГ, ЕАЭС, ЛАГ, Африканский союз. Эти структуры, отражающие интересы стран Глобального Большинства, функционируют на принципах взаимного уважения, равенства, консенсуса, а не доминирования и грабежа. Они, по сути, формируют справедливую многополярную экономическую архитектуру развития. И абсолютно закономерно появилась весьма своевременная инициатива Председателя КНР Си Цзиньпина о глобальном управлении, которую Беларусь всемерно поддерживает.

Господин Председатель,

Для сегодняшнего дня как никогда актуальны слова великого итальянского мыслителя прошлого века Антонио Грамши, который писал из фашистских застенков: «Старый мир умирает, а новый борется за свое рождение». Действительно, парадоксально, что и сегодня новый мир рождается в муках, поскольку старый мир не хочет спокойно уходить со сцены.

Не мы разрушаем старый мир. В этом хоре хорошо преуспевает сам Запад. Но именно мы – Глобальное большинство – пытаемся построить новый! Особо отмечу – вместе. Помните, это ключевое слово, название нашей Генеральной Ассамблеи. Вместе с нашими единомышленниками!

Спасибо за внимание.

