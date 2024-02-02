О вручении Послом Беларуси И.Белым верительных грамот Президенту Мозамбика02 февраля 2024 г.
2 февраля 2024 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Республике Мозамбик по совместительству Игорь Белый вручил верительные грамоты Президенту Мозамбика Филипе Жасинту Ньюси.
Обсуждены перспективные направления белорусско-мозамбикского сотрудничества с акцентом на реализацию конкретных проектов в области сельского хозяйства и образования. Особое внимание в ходе беседы уделено вопросам активизации контактов на высшем и высоком уровне.
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