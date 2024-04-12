О встрече Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Министром иностранных дел Таджикистана

12 апреля 2024 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник провел переговоры с Министром иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддином Мухриддином, посещающим Беларусь для участия в заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств.

Руководители внешнеполитических ведомств отметили высокий уровень белорусско-таджикских отношений, а также выстроенную эффективную систему взаимодействия в рамках многосторонних организаций.

В ходе переговоров основной акцент был сделан на вопросах активизации торгово-экономического сотрудничества, развития промышленной кооперации, гуманитарного взаимодействия.

Стороны позитивно оценили таджикскую инициативу по строительству в г.Минске многофункционального Торгового дома Таджикистана.

Главы внешнеполитических ведомств также затронули вопросы организации 17-го заседания Белорусско-Таджикской Межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества в г.Минске, которое планируется к проведению в рамках Международной специализированной выставки «Белагро-2024».

Глава МИД Беларуси выразил признательность за участие таджикской делегации высокого уровня в наблюдении за ходом проведения выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, подчеркнув надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество парламентариев двух стран.

версия для печати