О встрече Посла Беларуси А.Молчана с Вице-президентом по вопросам планирования Венесуэлы и заместителем Министра иностранных дел Венесуэлы16 сентября 2022 г.
15 сентября 2022 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Венесуэле Андрея Молчана с Вице-президентом Венесуэлы по вопросам планирования Рикардо Менендесом и заместителем Министра иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем.
В ходе переговоров обсуждена динамика двусторонних отношений, перспективы наращивания торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание уделено вопросам проведения очередного заседания Белорусско-Венесуэльской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и I Белорусско-Венесуэльского делового форума, которые состоятся в ноябре 2022 года в г.Минске.
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