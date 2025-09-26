О встрече специальных представителей Республики Беларусь и Российской Федерации для обзора действия межгосударственного Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства

О встрече специальных представителей Республики Беларусь и Российской Федерации для обзора действия межгосударственного Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства26 сентября 2025 г.
СОВМЕСТНОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
В соответствии с положениями Договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, подписанного 6 декабря 2024 г. и вступившего в силу 13 марта 2025 г., в Москве 26 сентября 2025 г. состоялась первая встреча специальных представителей Сторон – заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Александра Грушко и заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь Игоря Секреты во главе межведомственных делегаций.
Проведен обстоятельный обзор текущей ситуации в области безопасности на рубежах Союзного государства, подведены итоги совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2025», рассмотрены вопросы обеспечения взаимных гарантий Сторон по Договору, согласован график дальнейшей работы спецпредставителей.
Участниками встречи констатировано совпадение оценок Беларуси и России в отношении актуальных угроз безопасности Союзного государства и направлений обеспечения ее надежной защиты. Подтверждена важность Договора как основы для дальнейшего наращивания взаимодействия России и Беларуси в противодействии общим вызовам.
26 сентября 2025 года
