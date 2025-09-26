Размер шрифта:

О встрече специальных представителей Республики Беларусь и Российской Федерации для обзора действия межгосударственного Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства

26 сентября 2025 г.

 

СОВМЕСТНОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

В соответствии с положениями Договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, подписанного 6 декабря 2024 г. и вступившего в силу 13 марта 2025 г., в Москве 26 сентября 2025 г. состоялась первая встреча специальных представителей Сторон – заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Александра Грушко и заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь Игоря Секреты во главе межведомственных делегаций.

Проведен обстоятельный обзор текущей ситуации в области безопасности на рубежах Союзного государства, подведены итоги совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2025», рассмотрены вопросы обеспечения взаимных гарантий Сторон по Договору, согласован график дальнейшей работы спецпредставителей.

Участниками встречи констатировано совпадение оценок Беларуси и России в отношении актуальных угроз безопасности Союзного государства и направлений обеспечения ее надежной защиты. Подтверждена важность Договора как основы для дальнейшего наращивания взаимодействия России и Беларуси в противодействии общим вызовам. 

26 сентября 2025 года

версия для печати

Видео МИД

Архив

Выступление Министра М.Рыженкова на открытых дебатах Совета Безопасности ООН // Statement by Minister M.Ryzhenkov at the open debate of the UN Security Council

Министр иностранных дел Беларуси М.Рыженков, руководство Министерства возложили цветы к монументу «Победы»

80 лет Победы — Министры иностранных дел СНГ

Выступление Министра М.Рыженкова на 58-й сессии Совета ООН по правам человека (24 февраля 2025 г., г.Женева)

Белорусская Вытинанка включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Один день в МИД Беларуси | 30 лет Службе государственного протокола МИД

Официальные интернет-ресурсы

Президент Республики Беларусь

www.president.gov.by

Совет Министров Республики Беларусь

www.government.gov.by

Совет Республики

www.sovrep.gov.by

Палата представителей

www.house.gov.by

Официальный сайт Республики Беларусь

www.belarus.by

Международный ИКТ-Форум ТИБО-2022

www.tibo.by

Национальный центр законодательства и правовой информации Республики Беларусь

www.center.gov.by

Портал информационной поддержки экспорта Export.by

www.export.by

Белорусская торгово-промышленная палата

www.cci.by

Электронная торговая площадка ТОРГИБЕЛ

www.торги.бел

Правовой форум Беларуси

www.forumpravo.by

Национальное агентство инвестиций и приватизации

www.investinbelarus.by

Национальное агентство по туризму

www.belarustourism.by

Белорусская универсальная товарная биржа

www.butb.by

Информационно-аналитический портал Союзного государства

www.soyuz.by

Телеканал «Беларусь-24»

www.belarus24.by

Радиостанция «Беларусь»

www.radiobelarus.by

Дипсервис

www.dipservice.by

Главное хозяйственное управление

www.bc.by

Электронная торговая площадка “TradeBel”

www.tradebel.com

Национальная академия наук Беларуси

www.nasb.gov.by

Министерство образования Республики Беларусь

www.edu.gov.by

Министерство природных ресурсов Республики Беларусь

www.minpriroda.gov.by

Министерство здравоохранения Республики Беларусь

www.minzdrav.gov.by

Министерство экономики Республики Беларусь

www.economy.gov.by