О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси И.Секреты с Послом Турции

14 мая 2025 г. заместитель Министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Республике Беларусь Гючлю Джемом Ышиком.

Обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, подтвердили готовность к продолжению политического диалога, укреплению торгово-экономического сотрудничества, а также выполнению договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях.

Подчеркнули заинтересованность Беларуси и Турции в более тесном взаимодействии в сферах обоюдного интереса.

версия для печати