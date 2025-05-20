О встрече Министра иностранных дел Беларуси М.Рыженкова с Послом Палестины20 мая 2025 г.
20 мая 2025 г. Министр иностранных дел Максим Рыженков провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Палестина в Республике Беларусь Ахмедом Мохаммедом аль-Мадбухом по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране.
Обсудили вопросы сотрудничества в различных сферах в рамках двусторонней повестки и взаимодействия в международных организациях.
Состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в регионе Ближнего Востока и перспективах восстановления мира и безопасности в секторе Газа.
Министр поблагодарил Посла за значительный личный вклад в укрепление традиционно дружественных белорусско-палестинских отношений.
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