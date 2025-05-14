О встрече Посла Беларуси Д.Кольцова с заместителем Министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам

14 мая 2025 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Исламской Республике Иран Дмитрий Кольцов встретился с заместителем Министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Каземом Гарибабади.

Обсудили актуальные вопросы взаимодействия внешнеполитических ведомств в области международного права, развитие договорно-правовой базы белорусско-иранского сотрудничества.

Собеседники отметили поступательное укрепление отношений на двустороннем и международном уровнях, а также подтвердили заинтересованность в обмене опытом по правовой тематике.

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