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О встрече Посла Беларуси Д.Кольцова с заместителем Министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам

14 мая 2025 г.

 

14 мая 2025 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Исламской Республике Иран Дмитрий Кольцов встретился с заместителем Министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Каземом Гарибабади.

Обсудили актуальные вопросы взаимодействия внешнеполитических ведомств в области международного права, развитие  договорно-правовой базы белорусско-иранского сотрудничества.

Собеседники отметили поступательное укрепление  отношений на двустороннем и международном уровнях, а также подтвердили заинтересованность в обмене опытом по правовой тематике.

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