О встрече Министра иностранных дел Беларуси М.Рыженкова с Послом Палестины

21 августа 2024 г. Министр иностранных дел Максим Рыженков провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Палестина в Республике Беларусь Ахмедом Мохаммедом аль-Мадбухом.

Собеседники обменялись мнениями о состоянии дел в регионе Ближнего Востока, уделив особое внимание перспективам нормализации ситуации в секторе Газа.

Были обсуждены практические вопросы сотрудничества между двумя дружественными государствами и пути активизации совместной работы в политической, торгово-экономической, договорно-правовой, гуманитарной и других сферах.

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