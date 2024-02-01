О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси Ю.Амбразевича с Послом Турции

1 февраля 2024 г. состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь Юрия Амбразевича с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики Джемом Ышыком, в ходе которой новый глава турецкой дипмиссии вручил копии верительных грамот.

Собеседники обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития белорусско-турецких отношений, уделив особое внимание поддержанию политического диалога, укреплению торгово-экономического взаимодействия, а также выполнению договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях.

Ю.Амбразевич пожелал Д.Ышыку успехов в дипломатической работе.

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