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Об участии заместителя Министра иностранных дел Беларуси Ю.Амбразевича в седьмом заседании Совета министров СВМДА

17 декабря 2024 г.

 

17 декабря 2024 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Юрий Амбразевич принял участие в седьмом заседании Совета министров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, проведенном в формате видеоконференции.

 

 

В выступлении главы белорусской делегации подчеркнута возрастающая роль региональных организаций и механизмов, в том числе СВМДА, в формировании новой архитектуры евразийской и глобальной безопасности. 
 

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